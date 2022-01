V ZDA pred presaditvijo prašičjega srca v človeka uspešno presadili tudi prašičjo ledvico

New York, 29. januarja - 57-letnemu Davidu Bennettu, ki so mu kot prvemu uspešno presadili genetsko predelano prašičje srce, gre dobro in je že na fizioterapiji, je sporočila zdravstvena ekipa univerze Baltimore. Dobre obete za prihodnje presaditve predelanih prašičjih organov v človeka pa napoveduje tudi uspešna presaditev prašičje ledvice.