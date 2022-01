Švedski in španski rokometaši za zlato kolajno v Budimpešti

Budimpešta, 30. januarja - Na rokometnem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem bosta danes na sporedu končni odločitvi. V velikem finalu se bosta v dvorani MVM Dome v Budimpešti ob 18. uri pomerili Švedska in Španija, tekma za tretje mesto med Danci in Francozi pa se bo pričela ob 15.30.