Sindikat obrti in podjetništva za sprostitev večine protikoronskih ukrepov

Ljubljana, 29. januarja - Sindikat obrti in podjetništva Slovenije je na vlado in ministrstvo za zdravje naslovil poziv k sprostitvi večine ukrepov v gospodarstvu, sprejetih za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Za to se je odločil na podlagi informacij o gibanju epidemije covida-19 in finančnih posledic, ki jih ukrepi prinašajo.