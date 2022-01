Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 1.)

Ljubljana, 28. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o novih okužbah z novim koronavirusom v Sloveniji. Poročale so tudi o razkritju mednarodne hudodelske združbe, ki je v Sloveniji nezakonito proizvajala tobačne izdelke, in o razpravi zunanjepolitičnega odbora državnega zbora glede ribolovnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško.