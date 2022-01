Newyorške borze končale v zelenem

New York, 28. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice Wall Streeta so se okrepile po dobrih rezultatih podjetja Apple in podatkih, ki kažejo na umiritev inflacije v decembru, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Cena nafte se je zvišala, cena zlata pa znižala.