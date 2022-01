Chevron v zadnjem četrtletju lani presegel pričakovanja s prihodki, razočaral z dobičkom

New York, 28. januarja - Ameriško naftno in plinsko podjetje Chevron je v zadnjem četrtletju lanskega leta izgubo iz zadnjega četrtletja 2020 spremenilo v dobiček, ki pa je bil manjši od pričakovanj analitikov Wall Streeta. Njegove delnice so se zato po objavi poslovnih rezultatov pocenile.