Evropske borze s padci; nafta in evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 28. januarja - Evropske borze so teden velikih nihanj zaključile s padci. Vlagatelji so tehtali obete gospodarskega okrevanja na eni ter naraščajočo inflacijo, skorajšnje višje obrestne mere in neenotne poslovne rezultate podjetij na drugi strani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je medtem podražila, evro pa je pridobil.