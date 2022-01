Caterpillar presegel pričakovanja, delnice kljub temu navzdol

New York, 28. januarja - Proizvajalec težke gradbene opreme Caterpillar je s poslovnimi rezultati v zadnjem četrtletju lani presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta, kljub temu da se je soočal s težavami v oskrbovalnih verigah in rastjo cen prevozov. Njegove delnice so se danes kljub temu krepko pocenile.