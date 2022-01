Slovenskim skakalcem zmaga na mešani ekipni tekmi v Willingenu

Willingen, 28. januarja - Slovenci Ema Klinec, Cene Prevc, Urša Bogataj in Anže Lanišek so zmagali na tekmi mešanih ekip svetovnega pokala v smučarskih skokih v Willingenu. Slovenci so v konkurenci devetih ekip zbrali 862,6 točke, 62,9 več od drugouvrščene Norveške in 83,1 od tretjeuvrščene Avstrije.