V Škofji Loki vabijo k sodelovanju v programu zmanjšanja zavržene hrane

Škofja Loka, 30. januarja - Ekologi brez meja, Lidl Slovenija in Občina Škofja Loka v okviru programa Hrana svoje mesto najde vabijo k sodelovanju družine, pare in posameznike, ki so pripravljeni prispevati k raziskovanju in odpravljanju vzrokov za zavržke hrane. Največji delež odpadne hrane namreč nastane v gospodinjstvih.