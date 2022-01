Vreme: Ponoči precej jasno

Ljubljana, 28. januarja - Ponoči bo še precej jasno, veter se bo polegel. Proti jutru se bo od severozahoda pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, ob morju okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto dopoldne bo pretežno oblačno, popoldne se bo predvsem na zahodu in severozahodu oblačnost tanjšala. Ponekod bo popoldne pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na severovzhodu sprva še pretežno oblačno, dopoldne se bo razjasnilo. Drugod bo precej jasno. Predvsem na severovzhodu bo pihal severni veter. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, bolj oblačno bo v jugozahodni, južni in osrednji Sloveniji.

Vremenska slika: Od zahoda se je nad srednjo Evropo, severozahodni Balkan in severno Sredozemlje razširilo območje visokega zračnega tlaka. Od severa k nam doteka suh in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo precej jasno. Veter bo ponehal.

V soboto bo zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo predvsem v krajih zahodno od nas delno zjasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.