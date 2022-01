Po oceni ministrstva za delo ni razlogov za stavko sindikatov zdravstva in socialnega varstva

Ljubljana, 28. januarja - Na ministrstvu za delo si vseskozi prizadevajo, da se pogajanja s sindikati zdravstva in socialnega varstva čim prej nadaljujejo, in tako bo tudi v prihodnje. "Zato menimo, da razlogov za stavko ni, in upamo, da do nje ne bo prišlo," so zapisali. Opozarjajo, da prekinitve pogajanj in stavke pomenijo, da bodo nujno potrebne rešitve sprejete pozneje.