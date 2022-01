Biden in von der Leynova za strateško sodelovanje EU in ZDA v odgovoru na energetske izzive

Bruselj/Washington, 28. januarja - Ameriški predsednik Joe Biden in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta se v skupni izjavi zavzela za strateško sodelovanje EU in ZDA pri zagotavljanju energetske varnosti Evrope in soočenju s trenutnimi energetskimi izzivi stare celine. Med drugim navajata zaveze za zagotavljanje večje raznolikosti dobav plina Evropi.