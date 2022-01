Na Jeprci gradijo komunalno infrastrukturo do načrtovanega zbirnega centra

Medvode, 30. januarja - Na Jeprci so ta mesec začeli gradnjo komunalne infrastrukture do lokacije, kjer bo v prihodnosti stal zbirni center. Kot so pojasnili na Občini Medvode, bodo zgradili okoli 300 metrov novega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Naložbo, vredno dobrih 140.000 evrov z DDV, financira javno podjetje Voka Snaga.