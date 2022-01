SBI TOP z 0,69-odstotnim padcem

Ljubljana, 28. januarja - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes zdrsnil za 0,69 odstotka in trgovalni teden končal pri 1272,19 točke. Borzni posredniki so ustvarili za 1,63 milijona evrov prometa. Daleč najprometnejše so bile delnice Krke, ki so se pocenile za 1,30 odstotka. Bolj od njihovega sta med blue chipi zdrsnila le še tečaja delnic Save Re in Uniorja.