Norveški rokometaši po pravi drami peti na evropskem prvenstvu

Budimpešta, 28. januarja - Norveška moška rokometna reprezentanca je po zmagi nad Islandijo s 34:33 (27:27, 16:12) po dveh 5-minutnih podaljških osvojila končno peto mesto na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem. Drevi bosta v Budimpešti na sporedu še obe polfinalni tekmi: ob 18. uri se bo začel dvoboj med Španijo in Dansko, ob 20.30 pa med Francijo in Švedsko.