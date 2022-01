N1: V slovenskih odgovorih za poročilo o vladavini prava znova skupek vrednostnih sodb

Ljubljana, 28. januarja - Vlada se je v četrtek seznanila z odgovori na vprašalnik Evropske komisije za pripravo poročila o vladavini prava v EU, ki po informacijah portala N1 vsebuje "skupek vrednostnih sodb in stališč, ki so po meri največje vladne stranke SDS". Med drugim naj bi problematizirali zaposlovanje sodnikov, "ki so osumljeni kršitev človekovih pravic".