Podgoršek napovedal nagrajevanje kmetov za shranjevanje ogljika v tleh

Ljubljana, 28. januarja - Kmetijski minister Jože Podgoršek je na berlinski ministrski konferenci v okviru Globalnega foruma za hrano in kmetijstvo danes napovedal vzpostavljanje novega poslovnega modela, in sicer ogljičnega kmetovanja. Kmetje in gozdarji bodo dodatno nagrajeni za shranjevanje ogljika v tleh, je dejal.