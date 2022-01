Prihodnji teden na političnem parketu v ospredju sestanek Goloba in KUL

Ljubljana, 30. januarja - Prihodnji teden se znova obeta nekaj predvolilnih aktivnosti. Med drugim se bodo prvič uradno sestali predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob in prvaki KUL. So pa v tem tednu nase opozorili tudi na drugem političnem polu. Pivčeva poziva KPK k preverjanju dvojnih meril. V Povežimo Slovenijo pa so nase opozorili s stališčem do necepljenih.