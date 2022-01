V Krškem tristranski sporazum o prenovi ceste Podbočje-Kostanjevica na Krki

Krško/Kostanjevica na Krki, 30. januarja - Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, krška podžupanja Ana Somrak in kostanjeviški župan Ladko Petretič so pred nekaj dnevi podpisali tristranski sporazum o sofinanciranju ureditve cest Podbočje-Kostanjevica na Krki in Brod-Žabjek ter mosta čez potok Kolarica. Gre za finančno še neocenjeno naložbo.