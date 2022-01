Revizorji: Vlada, finančno ministrstvo in DUTB v zvezi s prenehanjem obstoja slednje delno učinkoviti

Ljubljana, 28. januarja - Vlada, finančno ministrstvo in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) so bili v zvezi s prenehanjem obstoja slednje med letoma 2016 in koncem lanskega maja po oceni računskega sodišča delno učinkoviti. Vladi med drugim priporoča, da poskrbi za učinkovito upravljanje preostalega premoženja slabe banke in vse vidike njenega pravnega nasledstva.