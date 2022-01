Podvig v kvačkanju povezal Slovenijo

Slovenj Gradec, 28. januarja - Slovenske kvačkarice se bodo s projektom skupine Slovenija kvačka, v katerem so izdelale tisoč kvačkanih izdelkov, od tega tudi grbe vseh 212 slovenskih občin, vpisale v Guinnessovo knjigo rekordov. Kot so poudarile na četrtkovi novinarski konferenci, pa je še pomembnejše to, da so s projektom povezale Slovenijo in zbudile zanimanje za kvačkanje.