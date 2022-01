Trem športnicam niso dovolili na avstrijski čarter za Peking

Dunaj, 28. januarja - Smučarska tekačica Teresa Stadlober, alpska smučarka Katharina Gallhuber in tekmovalka v bobu Katrin Beierl danes s čarterskim letom avstrijskega olimpijskega komiteja niso odpotovale na olimpijske igre v Peking, kot je bilo sprva načrtovano. Razlog, da so ostale doma, so bile nejasnostmi z njihovimi testi na okužbo z novim koronavirusom.