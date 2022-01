Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 29. januarja - Pri Beletrini so izdali zadnji del trilogije o srednjeveškem perzijskem matematiku, astronomu, filozofu in pesniku Omarju Hajamu z naslovom Vonj po strahu bosanskega pisatelja Dževada Karahasana. Mladinska knjiga je izdala knjigo švedskega avtorja Patrika Svenssona Evangelij po jeguljah in priročnik Nicole Schmidt Vzgoja brez oštevanja.