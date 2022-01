Indeks Ljubljanske borze dopoldne izgubil več kot pol odstotka

Ljubljana, 28. januarja - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu trgovanja znižujejo, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,59 odstotka. Cenijo se vse delnice v indeksu z izjemo Petrolovih, ki so se doslej podražile za 0,38 odstotka. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah Krke, te so dopoldne izgubile 0,87 odstotka vrednosti.