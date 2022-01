V ponedeljek prvo redno zasedanje DZ letos

Ljubljana, 28. januarja - DZ se bo v ponedeljek sestal na prvem rednem zasedanju letos. Poslance med drugim čaka obravnava predloga zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih in predloga novele zakona o igrah na srečo. DZ pa bo glasoval tudi o imenovanju kandidata za viceguvernerja Banke Slovenije.