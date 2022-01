Ob dnevu varstva osebnih podatkov urad informacijske pooblaščenke opozoril na pravico do informiranosti

Ljubljana, 28. januarja - Današnji dan varstva osebnih podatkov so v uradu informacijske pooblaščenke posvetili pravici posameznika do informiranosti o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov. V sklopu dogodka so organizirali tudi okroglo mizo. Ugotavljajo pa, da se stopnja zavedanja o pomenu varstva osebnih podatkov med Slovenci z leta v leto viša.