Anketna brezposelnost ob koncu 2021 malenkost nižja

Ljubljana, 28. januarja - V Sloveniji je bila decembra lani mesečna stopnja anketne brezposelnosti 4,6-odstotna. To je 0,1 odstotne točke nižje kot novembra in 0,7 odstotne točke manj kot v zadnjem mesecu predlani. Decembra je bilo po ocenah statističnega urada brezposelnih približno 49.000 oseb, starih od 15 do 74 let.