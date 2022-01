Novomeškemu narodnemu domu se obeta celovita prenova

Novo mesto, 28. januarja - Mestna občina Novo mesto, ki je v preteklih letih zagotovila najnujnejšo sanacijo dokaj zapuščenega in propadajočega novomeškega Narodnega doma, ki velja za prvo tako stavbo na Slovenskem, se namerava letos lotiti njegove celovite prenove. Del denarja zanjo si obeta iz sklada za okrevanje in odpornost, stala naj bi od 2,5 do tri milijone evrov.