Na Gorenjskem zaradi goljufanja s socialnimi transferji ovadili državljana Kosova

Kranj, 28. januarja - Gorenjski policisti za izravnalne ukrepe so obravnavali državljana Kosova, ki je z lažnimi listinami goljufal pri prejemanju socialnih transferjev. Prikazoval je, da z družino biva in dela v Sloveniji, čeprav vse okoliščine kažejo, da to ne drži. Prijavljen je bil celo na naslovu, kjer ni objekta, so sporočili s Policijske uprave Kranj.