Razkrili mednarodno hudodelsko združbo, ki je v Sloveniji nezakonito proizvajala tobačne izdelke

Maribor/Celje/Ljubljana, 28. januarja - Policija in Finančna uprava (Furs) sta ob pomoči francoskih varnostnih organov in Europola razkrila mednarodno hudodelsko združbo, ki je na območju Slovenije nezakonito proizvajala tobačne izdelke in jih tihotapila po EU. Skupno so zasegli več kot 38 ton tobaka, stroje in drug material za nezakonito proizvodnjo, so zapisali v skupnem sporočilu.