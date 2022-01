Na Prevaljah letos precej sredstev predvidenih za sanacije plazišč

Prevalje, 28. januarja - Precejšen del 12 milijonov evrov vrednega proračuna Občine Prevalje za letos, ki so ga svetniki potrdili v četrtek, bo občina po načrtih namenila za sanacije plazišč. Teh je kar nekaj nastalo zaradi neurij v zadnjih letih. Medtem se zaključuje naložba v novo čistilno napravo in del kanalizacije. Cesto skozi Prevalje naj bi obnovili do poletja.