Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 28. januarja - Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna. Predvsem na mestih, ki so zaradi vetra spihana in zato poledenela, je velika nevarnost zdrsa, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Snežna odeja je večinoma stabilna. Le na strmih, senčnih pobočjih visokogorja so redka mesta, kjer so posamezne nepreobražene ali slabo preobražene klože, ki lahko pod veliko obremenitvijo tudi popustijo.

Nadaljuje se obdobje suhega vremena s prehodi manjših vremenskih motenj. Včeraj čez dan se je otoplilo, ničta izoterma se je dvignila nad nadmorsko višino 2000 metri. Zaradi suhega zraka in oblačnosti se snežna odeja ni kaj dosti preobražala, otoplitev je na sneg vplivala le v nižjih legah. Predvsem danes ponoči je pihal zmeren do močan severnik, ki pa starega snega večinoma ni prenašal. V senci je sneg trd ali suh, ponekod je še nekaj pršiča. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Izrazitejše klože so predvsem v senčnih legah, na južnih je sneg že bolj sprijet s podlago. Na prisojnih legah je tudi zaradi taljenja snežne odeje precej kopnih mest.

Danes zgodaj zjutraj nas prešla suha hladna fronta. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekateri vrhovi bodo občasno v oblakih. Možne bodo posamezne kratkotrajne snežne plohe. Sprva bo pihal zmeren, popoldne pa močan veter severnih smeri. Temperatura na 1500 metri bo okoli -4, na 2500 metri pa okoli -11 stopinj Celzija. V soboto dopoldne bo oblačno, večinoma bo šlo za srednjo in visoko oblačnost, le nekateri najvišji vrhovi bodo lahko občasno v oblakih. Popoldne se bo oblačnost redčila, na zahodu se bo delno razjasnilo. Pihal bo šibak do zmeren severozahodnik. Veter bo v sredogorju čez dan obračal na zahodno smer. Postopno bo dotekal toplejši zrak, popoldne bo topleje in bo temperatura na 1500 metri okoli -2, na 2500 metri pa okoli -6 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, nekaj oblačnosti bo nad vzhodnimi gorstvi. Pihal bo večinoma zmeren severozahodni veter, ki bo v visokogorju občasno lahko tudi močan. Na 1500 metri bo od 0 do 4, na 2500 metri okoli -4 stopinj Celzija. V začetku prihodnjega tedna se bo oblačnost povečala, a bo ostalo večinoma suho, na nekaj padavin kaže le na jugu Slovenije. Spet se bo nekoliko ohladilo. Še bo vetrovno.

Snežne razmere se tudi v naslednjih dneh ne bodo bistveno spreminjale. Sneg bo zaradi vetra in suhe ohladitve danes in jutri ostal večinoma pomrznjen, le na izrazitih prisojnih legah se bo omehčal. Malo bolj izrazito se bo snežna odeja omehčala v nedeljo. V senčnih legah bo sneg ostal trd in pomrznjen. Nevarnost zdrsa se bo ob koncu tedna še nekoliko povečala. Na izpostavljenih lokacijah bo močan severozahodnik občasno še prenašal sneg, a bodo količine zaradi trdne snežne odeje precej majhne in ne bodo bistveno vplivale na plazovno nevarnost. Snežna odeja bo večinoma stabilna, le v senčnih legah visokogorja bodo še posamezne, potencialno manj stabilne klože.