Življenje v središču Višnje Gore se leto dni po požaru vrača v stare tirnice

Ivančna Gorica/Višnja Gora, 28. januarja - V Višnji Gori se leto dni po požaru, v katerem je brez strehe nad glavo ostalo 11 ljudi, življenje počasi vrača v stare tirnice. Hiše so obnovljene, stanovalci so se vrnili vanje. So pa spomini na takratne dogodke še vedno zelo živi, so zapisali na občini Ivančna Gorica. Ob tem se jim zdi ključno, da so k obnovi pristopili takoj.