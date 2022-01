Upravni odbor mariborske univerze dal soglasje k finančnemu načrtu

Maribor, 28. januarja - Upravni odbor mariborske univerze je, potem ko so to že v torek storili člani senata, podal soglasje k programu dela in finančnem načrtu Univerze v Mariboru za leto 2022, še pred tem pa so opravili obširno razpravo o dokumentih. Seja je tokrat zaradi trenutnih epidemioloških razmer potekala na daljavo.