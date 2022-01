Argentina priprla Čilu vrata na mundial, remi Brazilcev

Quito, 28. januarja - Argentinska nogometna reprezentanca, ki si je že priigrala nastop na svetovnem prvenstvu 2022, je brez prvega zvezdnika Lionela Messija premagala Čile z 2:1 in mu močno priprla vrata na mundial. Brazilci pa so na "vroči" tekmi v Quitu, igrali so brez zvezdnika Neymarja, le remizirali z Ekvadorjem (1:1). Urugvaj je bil z 1:0 boljši od Paragvaja.