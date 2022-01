Kralji za drugo zmago na treh tekmah boljši od otočanov

New York, 28. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, so slavili še drugo zmago na zadnjih treh tekmah. Tokrat so s 3:2 premagali New York Islanders. Andreas Athanasiou je dosegel gol in podajo, vratar Cal Peterson pa je zbral 23 obramb. Podajo je v statistko vpisal tudi Kopitar.