Newyorške borze končale v rdečem

New York, 27. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Trgovanje so zaradi dobrih gospodarskih podatkov indeksi sicer začeli z rastjo, a so se na sredi trgovanja obrnili navzdol. Vlagatelje so premagale skrbi zaradi visoke inflacije in zaostrovanja denarne politike v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.