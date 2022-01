Bolzano, 27. januarja - Hokejisti v alpski ligi so danes začeli drugi del tekmovanja. V skupini šestih najboljših ekip po rednem delu so dobro začeli tudi hokejisti Sija Acronija Jesenic, ki so v prvi tekmi v gosteh premagali Fasso s 6:2 (0:1, 2:1, 4:0).