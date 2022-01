Botticellijeva slika Človek žalosti prodana za 45 milijonov dolarjev

New York, 28. januarja - Redko sliko renesančnega slikarja Sandra Botticellija Človek žalosti so na četrtkovi dražbi v New Yorku prodali za 45 milijonov dolarjev. Sliko je avkcijska hiša Sotheby's ponudila leto dni po dražbi, na kateri so za Botticellijevo sliko mladeniča, ki v rokah drži tondo s podobo svetnika, iztržili 92 milijonov dolarjev.