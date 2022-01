Zorčič ob spominu na žrtve holokavsta opozarja na krepitev nestrpnosti v Evropi

Ljubljana, 27. januarja - Ob dnevu spomina na žrtve holokavsta je predsednik državnega zbora Igor Zorčič v svoji poslanici opozoril na zaskrbljujoče razmere v Evropi, v kateri da se znova krepijo sentimenti nestrpnosti in sovražnosti do drugačnih in drugače mislečih. "Spominski dan je zato naša odgovornost, da storimo vse, da se kaj tako okrutnega ne ponovi," je dodal.