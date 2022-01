Mladina o prekuževanju (28. 1.)

Ljubljana, 28. januarja - Grega Repovž v komentarju Smo v fazi prekuževanja piše o tem, da so se evropske vlade odločile za množično prekuževanje. Ne gre za sprejeto odločitev, zadeva poteka organsko. Ravnanje se na eni strani zdi razumno in logično, zbuja pa strahove in globoke dvome. Avtor piše, da se je v teh razmerah treba zavedati, da so med nami tudi ranljivejši.