Janša z vodstvom društva Heraldica Slovenica tudi o predlogu zakona o državnih simbolih

Ljubljana, 27. januarja - Predsednik vlade Janez Janša se je danes srečal z vodstvom društva Heraldica Slovenica. Spregovorili so o delu društva, vlogi, ki jo ima v slovenski družbi in o predlogu zakona o državnih simbolih, ki so ga pripravili v društvu. Z njim želijo področje urediti bolj sistematično in pregledno, je zapisano na portalu vlade.