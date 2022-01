Hojs: Politika mora zagotavljati sredstva za delovanje vojske in policije, v delo pa se ne sme vpletati

Ljubljana, 27. januarja - Na ministrstvu za notranje zadeve so danes gostili častnike Slovenske vojske, slušatelje Generalštabnega šolanja in Višjega štabnega tečaja. Nagovoril jih je minister Aleš Hojs, ki je med drugim izpostavil, da mora politika zagotavljali sredstva za delovanje politike in vojske, v delo pa se ne sme vpletati, so njegove besede povzeli na ministrstvu.