Evropske borze navzgor; nafta in evro cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 27. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Vlagatelji so odrinili skrbi glede dviganja obrestnih mer s strani ameriške centralne banke Federal Reserve in so se osredotočali na spodbudne podatke o gospodarski rasti ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta in evro sta se medtem pocenila.