Washington, 27. januarja - Predsednik ZDA Joe Biden bo 7. februarja v Beli hiši gostil nemškega kanclerja Olafa Scholza, je danes sporočila Bela hiša. To bo prvi obisk Scholza v ZDA, odkar je decembra lani na kanclerskem položaju nasledil Angelo Merkel. To bo tudi prvo osebno srečanje med Bidnom in Scholzem.