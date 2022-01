Newyorške borze ob dobrih gospodarskih podatkih in poslovnih rezultatih v zelenem

New York, 27. januarja - Newyorške borze, ki so sredino trgovanje po napovedi centralne banke Federal Reserve o skorajšnjem dvigu obrestnih mer sklenile neenotno, so se danes uvodoma dvignile nad gladino. Vlagatelje so razveselili dobri gospodarski podatki in spodbudni poslovni rezultati večjih ameriških družb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.