Ljubljanska borza: Indeks izgubil nekaj manj kot odstotek

Ljubljana, 27. januarja - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je danes zaključilo z negativnim predznakom. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je ob izgubi 0,92 odstotka oblikoval pri 1.281,05 točke. Borzni posredniki so opravili za nekaj manj kot 1,3 milijona evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke, ki so prispevale več kot tretjino te vsote.