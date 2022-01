DVK s pristojnimi organi o glasovanju volivcev v izolaciji ali karanteni

Ljubljana, 27. januarja - Člani Državne volilne komisije (DVK) so se danes sestali s predstavniki NIJZ, ministrstev za zdravje in javno upravo ter strokovne skupine za covid-19. Odprli so vprašanje možnih načinov glasovanja volivcev, ki bodo v času volitev v DZ v karanteni ali izolaciji, ter se dogovorili, da pristojne institucije DVK posredujejo vse potrebne informacije.