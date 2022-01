Nova KBM izdala za 300 milijonov evrov neprednostnih obveznic

Maribor, 27. januarja - Nova KBM je na mednarodnem trgu danes zaključila prvo izdajo neprednostne nadrejene obveznice v skupnem nominalnem znesku 300 milijonov evrov in zapadlostjo po treh letih z možnostjo odpoklica po dveh letih, so sporočili iz omenjene banke. Obveznice so bile ponujene dobro poučenim vlagateljem zunaj Združenih držav Amerike.